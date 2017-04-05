Сборная России проиграла восьмой матч подряд на ЧМ по керлингу, уступив японцам
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Японии со счетом 4:12 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.
За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.
Национальная команда пока не может одержать победу на нынешнем мировом первенстве. Поражение от японцев стало восьмым подряд. Ранее россияне уступили сборным США, Канады, Китая, Норвегии, Швейцарии, Швеции и Италии, лишившись шансов на выход в
Российские керлингисты не смогли завоевать олимпийскую лицензию через чемпионат мира. Попадание в Эдмонтоне в шестерку лучших при определенных раскладах могло позволить российской команде получить олимпийскую лицензию. Теперь у российской команды остается возможность в декабре побороться за оставшиеся две путевки на отборочном турнире в чешском городе Пльзень.
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