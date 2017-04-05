Свищев: Выступление керлингистов РФ на ЧМ в Канаде является худшим за всю историю

Российские керлингисты потерпели поражение в семи стартовых матчах на чемпионате мира и лишились практических шансов на прямой выход на зимние Олимпийские игры. За четыре игры до конца кругового этапа россияне занимают последнее, 12-е, место в турнирной таблице.

«Это худшее выступление за всю историю! Повторяется ситуация прошлых чемпионатов мира, когда мы вываливались в группу В. С такой игрой она нас, видимо, снова ждет, если ребята за голову не возьмутся», — сказал Свищев по телефону.

По мнению Свищева, тренерский штаб совершил ошибку, назначив на роль скипа Алексея Стукальского вместо Алексея Тимофеева. «Мне кажется, тренеры совершили ошибку, назначив перед чемпионатом мира на роль скипа Стукальского. Хотя на чемпионате Европы конфигурация была совсем другая. Ну и, конечно, сказывается некачественная игра ребят, потому что они совершают недопустимое количество ошибок. С таким уровнем игры на чемпионате мира делать нечего», — констатировал собеседник агентства.