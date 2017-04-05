Сборная России проиграла седьмой матч подряд на ЧМ по керлингу, уступив итальянцам
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Италии со счетом 5:9 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.
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За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.
Национальная команда пока не может одержать победу на нынешнем мировом первенстве. Поражение от швейцарцев стало седьмым подряд — ранее россияне уступили сборным США, Канады, Китая, Норвегии, Швейцарии и Швеции.
В следующем матче россияне сыграют с командой Японии.
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