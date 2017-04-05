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5 апреля 2017, 8:30 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Сборная России проиграла седьмой матч подряд на ЧМ по керлингу, уступив итальянцам

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Италии со счетом 5:9 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

<em>МОСКВА 5 апреля. /ТАСС/. </em>Сборная России по <span class=error>керлингу</span> потерпела поражение от команды Италии со счетом 5:9 в матче группового этапа чемпионата мира который проходит в канадском Эдмонтоне. Увеличить
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За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

Национальная команда пока не может одержать победу на нынешнем мировом первенстве. Поражение от швейцарцев стало седьмым подряд — ранее россияне уступили сборным США, Канады, Китая, Норвегии, Швейцарии и Швеции.

В следующем матче россияне сыграют с командой Японии.
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