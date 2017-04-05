Российские керлингисты проиграли шестой матч подряд на ЧМ
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Швеции со счетом 5:10 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.
За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.
Национальная команда пока не может одержать победу на нынешнем мировом первенстве. Поражение от шведов стало шестым подряд — ранее россияне уступили сборным США, Канады, Китая, Норвегии и Швейцарии.
В следующем матче группового турнира россияне позднее в среду сыграют с итальянцами.
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