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5 апреля 2017, 1:55 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингисты проиграли шестой матч подряд на ЧМ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Швеции со счетом 5:10 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

Национальная команда пока не может одержать победу на нынешнем мировом первенстве. Поражение от шведов стало шестым подряд — ранее россияне уступили сборным США, Канады, Китая, Норвегии и Швейцарии.

В следующем матче группового турнира россияне позднее в среду сыграют с итальянцами.
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