Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/curling/29304114/
4 апреля 2017, 8:20 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Сборная России проиграла пятый матч подряд на ЧМ по керлингу, уступив швейцарцам

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Швейцарии со счетом 2:9 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Россиянам пока не удается одержать первую победу на турнире. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

Национальная команда пока не может одержать победу на нынешнем мировом первенстве. Поражение от швейцарцев стало пятым подряд — ранее россияне уступили сборным США, Канады, Китая и Норвегии.

В следующем матче россияне сыграют со шведами.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Керлинга

Еще 7 новостей  Все новости
4 апреля

Малкин надеется, что НХЛ изменит решение о недопуске игроков на Олимпиаду

Свечников исполнил победный буллит в дебютном матче в НХЛ за "Детройт"

Наталья Хлесткина принесла России первое золото ЧЕ-2017 по тяжелой атлетике