Российские керлингисты проиграли четвертый матч подряд на ЧМ
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Норвегии со счетом 3:5 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.
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За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.
Национальная команда пока не может одержать победу на нынешнем мировом первенстве. Поражение от норвежцев стало четвертым подряд — ранее россияне уступили сборным США, Канады и Китая.
В следующем матче россияне сыграют со швейцарцами.
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