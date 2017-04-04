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https://sport.mail.ru/news/curling/29303266/
4 апреля 2017, 8:03 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингисты проиграли четвертый матч подряд на ЧМ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Норвегии со счетом 3:5 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Сборная уступила норвежцам со счетом 3:5. Увеличить
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За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

Национальная команда пока не может одержать победу на нынешнем мировом первенстве. Поражение от норвежцев стало четвертым подряд — ранее россияне уступили сборным США, Канады и Китая.

В следующем матче россияне сыграют со швейцарцами.
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