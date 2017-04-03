Российские керлингисты проиграли третий матч подряд на чемпионате мира
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Китая со счетом 6:9 в матче группового этапа чемпионата мира в Эдмонтоне.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За сборную России выступают Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.
Ключевым в матче стал восьмой энд, который россияне проиграли 0:4.
Национальная команда пока не может одержать на нынешнем мировом первенстве ни одной победы. Поражение от китайцев стало уже третьим подряд — ранее россияне уступили сборным США и Канады. Сборная делит 11−12-е места с командой Нидерландов, которая также проиграла все три матча, но находится ниже голландцев по дополнительным показателям.
В следующем матче, который пройдет вечером в понедельник, россияне сыграют с норвежцами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter