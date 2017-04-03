Российские керлингисты проиграли третий матч подряд на чемпионате мира

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За сборную России выступают Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

Ключевым в матче стал восьмой энд, который россияне проиграли 0:4.

Национальная команда пока не может одержать на нынешнем мировом первенстве ни одной победы. Поражение от китайцев стало уже третьим подряд — ранее россияне уступили сборным США и Канады. Сборная делит 11−12-е места с командой Нидерландов, которая также проиграла все три матча, но находится ниже голландцев по дополнительным показателям.

В следующем матче, который пройдет вечером в понедельник, россияне сыграют с норвежцами.