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https://sport.mail.ru/news/curling/29289236/
3 апреля 2017, 8:53 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингисты проиграли третий матч подряд на чемпионате мира

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Китая со счетом 6:9 в матче группового этапа чемпионата мира в Эдмонтоне.

Россияне уступили китайцам со счетом 6:9 и опустились на последнюю строчку в турнирной таблице. Увеличить
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За сборную России выступают Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

Ключевым в матче стал восьмой энд, который россияне проиграли 0:4.

Национальная команда пока не может одержать на нынешнем мировом первенстве ни одной победы. Поражение от китайцев стало уже третьим подряд — ранее россияне уступили сборным США и Канады. Сборная делит 11−12-е места с командой Нидерландов, которая также проиграла все три матча, но находится ниже голландцев по дополнительным показателям.

В следующем матче, который пройдет вечером в понедельник, россияне сыграют с норвежцами.
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