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https://sport.mail.ru/news/curling/29286964/
2 апреля 2017, 20:48 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Российские керлингисты проиграли сборной Канады в матче чемпионата мира в Эдмонтоне

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче кругового раунда на чемпионате мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 11:3 в пользу канадцев. В составе сборной России участие в матче принимали скип Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов и Артур Ражабов.

Россияне, в субботу уступившие на старте турнира команде США, в следующем матче позже в воскресенье сыграют со сборной Китая.
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