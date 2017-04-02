Российские керлингисты проиграли сборной Канады в матче чемпионата мира в Эдмонтоне
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче кругового раунда на чемпионате мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 11:3 в пользу канадцев. В составе сборной России участие в матче принимали скип Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов и Артур Ражабов.
Россияне, в субботу уступившие на старте турнира команде США, в следующем матче позже в воскресенье сыграют со сборной Китая.
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