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https://sport.mail.ru/news/curling/29282263/
2 апреля 2017, 1:10 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингисты проиграли команде США в стартовом матче ЧМ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сборная России уступила команде США со счетом 2:9 в первом матче чемпионата мира по керлингу среди мужских команд, стартовавшем в субботу в канадском Эдмонтоне.

За сборную России выступают Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

В следующем матче, который начнется в воскресенье вечером, россияне сыграют с хозяевами турнира канадцами.

Основной задачей для национальной команды на мировом первенстве в Эдмонтоне является завоевание олимпийской путевки на Игры-2018. Для этого сборной необходимо занять итоговое место в первой шестерке.
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Керлингисты РФ поборются за прямой выход на ОИ-2018 на чемпионате мира в Канаде

Мужская сборная России по керлингу поборется за прямой выход на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане на чемпионате мира, стартующем в субботу в канадском Эдмонтоне. Для того чтобы обеспечить себе участие в Играх-2018, россиянам необходимо по итогам кругового этапа финишировать в пятерке сильнейших.
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