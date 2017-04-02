Российские керлингисты проиграли команде США в стартовом матче ЧМ

Мужская сборная России по керлингу поборется за прямой выход на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане на чемпионате мира, стартующем в субботу в канадском Эдмонтоне. Для того чтобы обеспечить себе участие в Играх-2018, россиянам необходимо по итогам кругового этапа финишировать в пятерке сильнейших.