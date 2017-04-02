Российские керлингисты проиграли команде США в стартовом матче ЧМ
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сборная России уступила команде США со счетом 2:9 в первом матче чемпионата мира по керлингу среди мужских команд, стартовавшем в субботу в канадском Эдмонтоне.
За сборную России выступают Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.
В следующем матче, который начнется в воскресенье вечером, россияне сыграют с хозяевами турнира канадцами.
Основной задачей для национальной команды на мировом первенстве в Эдмонтоне является завоевание олимпийской путевки на Игры-2018. Для этого сборной необходимо занять итоговое место в первой шестерке.
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