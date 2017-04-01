Керлингисты РФ поборются за прямой выход на ОИ-2018 на чемпионате мира в Канаде

Первым этапом отбора на Олимпийские игры являются чемпионаты мира 2016 и 2017 годов, на которых сборные зарабатывают квалификационные очки, необходимые для выхода на Олимпиаду в числе семи лучших команд. Пока участие в Играх-2018 гарантировали себе только корейцы — как хозяева олимпийского турнира. Стоит отметить, что на Олимпиаде-2014 в Сочи россияне сыграли впервые именно как хозяева соревнований — право выступить в Пхенчхане им придется завоевывать в острой борьбе с конкурентами.

На чемпионате мира 2016 года российские керлингисты выступали экспериментальным составом, заняв в итоге лишь десятое место и заработав всего три квалификационных очка. Теперь перед россиянами, которые на чемпионатах мира никогда не поднимались выше десятой позиции, стоит сложная задача — финишировать в пятерке сильнейших. В случае если добиться этого результата не получится, последним шансом отобраться на Олимпиаду станет квалификационный турнир в Чехии в декабре, в котором примут участие восемь команд и будут разыграны еще две путевки на Игры-2018.

«В этом году наша команда настраивается на максимально успешное выступление на чемпионате мира. На чемпионате Европы-2016 нам удалось показать лучший результат в истории (российского) мужского керлинга (4-е место), и надеюсь, что мы сделаем это и на чемпионате мира. Нам нужно максимально высоко забираться в турнирной таблице для того, чтобы напрямую попасть на Олимпийские игры», — заявил перед началом чемпионата игрок сборной России Алексей Стукальский.

Алексей Стукальский’Попадание в пятерку лучших на сегодняшний день кажется очень тяжелой, но вполне выполнимой задачей. При благоприятном стечении обстоятельств ребята могут раскрыться и показать высокие результаты, — полагает президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

На чемпионате мира сборная России будет представлена в следующем составе: Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Евгений Климов и Артур Ражабов. В отборе на чемпионат мира скипом команды был Тимофеев, однако в заявку на мировое первенство в этом статусе внесен Стукальский. Как сообщили агентству «Р-Спорт» в Федерации керлинга России, тренеры национальной команды приняли решение, что в первых матчах на чемпионате мира скипом будет Стукальский, а впоследствии, в случае необходимости, на этой позиции его может заменить Тимофеев.

В круговом турнире россияне поочередно сыграют с командами США, Канады, Китая, Норвегии, Швейцарии, Швеции, Италии, Японии, Нидерландов, Германии и Шотландии. Четыре лучших сборных по итогам группового этапа разыграют награды чемпионата мира с 7 по 9 апреля.