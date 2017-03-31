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31 марта 2017, 14:41 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Исполком ФКР 16 мая рассмотрит вопрос участия команды Сидоровой в ОИ-2018

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Заседание исполкома Федерации керлинга России (ФКР), на котором будет решен вопрос об участии команды скипа Анны Сидоровой в Олимпийских играх 2018 года, состоится 16 мая. Об этом ТАСС заявил президент ФКР Дмитрий Свищев.

На прошедшем в Пекине чемпионате мира сборная России, в составе которой выступали скип Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева, впервые в истории завоевала серебряные медали турнира. Данный результат позволил национальной команде завоевать путевку на Игры-2018.

«Вопрос об участии команды Сидоровой в Олимпийских играх будет решен на исполкоме федерации, который пройдет 16 мая», — сообщил Свищев.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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