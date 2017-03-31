Свищев: Мужская сборная России намерена попасть в шестерку сильнейших на ЧМ по керлингу
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские керлингисты намерены побороться за попадание в шестерку лучших команд на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне. Об этом ТАСС заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
Мировое первенство стартует 1 апреля. В первом матче сборная России, в составе которой выступят Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов, сыграет с командой США.
«Мы все надеемся на чудеса, но бывают они редко. Уровень нашей мужской команды сейчас не такой высокий, как у женской сборной (команда скипа Анны Сидоровой завоевала серебро чемпионата мира. — Прим. ТАСС), надо смотреть правде в глаза.
«Если не получится отобраться через мировое первенство, то у нас будет еще одна замечательная возможность сделать это на олимпийском отборочном турнире. Наша сборная выступила неплохо на чемпионате Европы, заняв четвертое место, поэтому есть хорошие шансы, мотивация у ребят серьезная. Сами они сказали, что намерены попасть в шестерку лучших команд. Я считаю, что при хорошем стечении обстоятельств эта задача сборной по силам», — добавил он.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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