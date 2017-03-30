Сидорова: серебро ЧМ мотивирует российских керлингисток работать еще больше

На прошедшем в Китае чемпионате мира сборная России впервые в истории завоевала серебро турнира, проиграв в финале команде Канады. В составе российской сборной выступали скип Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева.

«Сейчас только потихоньку приходит ощущение того, что мы сделали, — поделилась эмоциями Сидорова. — Конечно, чуть- чуть подпортили себе впечатление проигрышем в финале, но мы понимаем, что нам еще нужно много работать. Может быть, так даже лучше, потому что мы могли бы расслабиться, подумав, что сделали достаточно. А теперь у нас остался задел, чтобы работать еще больше и еще лучше, чтобы через год на самом главном старте четырехлетия не было никаких сомнений в нашей готовности».

«Мы год от года приближались к тому, чтобы встать на ступень выше, и, наконец, нам это удалось. Те старания, которые никто не видит и которые остаются за телевизионными экранами, переросли в серебряную медаль. Конечно, мы довольны и рады, что получилось подняться выше, но это не значит, что мы на этом остановимся», — добавила она.

На старте чемпионата мира сборная России проиграла три матча из пяти, уступив командам Канады, Шотландии и Швейцарии. «Мы начинали с соперниц, которые изначально являлись фаворитами, нам было сложнее чуть больше, чем другим командам, если начинаешь турнир против соперника послабее, то чувствуешь себя увереннее, броски делаются проще, можно почувствовать лед, вкатиться. А у нас сразу были Корея, Канада и Шотландия, и там не было легко, ошибки были с обеих сторон. К любой команде нужно “прикататься”, попробовать лед, потому что на каждом матче он разный, он меняется по ходу турнира, и важно это прочувствовать», — сказала спортсменка.

Российская команда проиграла сборной Канады на турнире три матча из трех. «Мы уже смеемся в команде, говорим, что канадки рождаются на льду и сразу в ботинках, но на самом деле уровень развития керлинга в наших странах разный, нужно понять, что и уровни подготовки пока несопоставимы. Команда Рэйчел Хоман (скип сборной Канады — прим. ТАСС) уже много лет номер один в мировой таблице с большим отрывом, надо отдать им должное. Но и этой команде понадобилось три чемпионата, чтобы завоевать золото, а для нас это было первое мировое первенство — и сразу серебро», — отметила Сидорова.