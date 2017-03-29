Калалб: Отмена отбора помогла бы керлингисткам РФ выйти на пик формы к ОИ-2018

Согласно правилам, утвержденным Федерацией керлинга России (ФКР), перед крупными соревнованиями (чемпионатами Европы и мира, а также Олимпийскими играми) право принять участие в турнире разыгрывают два состава сборных России.

Команда Сидоровой стала серебряным призером предолимпийского чемпионата мира, прошедшего в Пекине. Для сборной России это лучший результат в истории. После турнира президент ФКР Дмитрий Свищев заявил, что команде Сидоровой может быть без отбора гарантировано участие в Олимпийских играх, как призеру четырех последних мировых первенств.

«Я, как тренер, уверена, что мы выиграли бы этот отбор на Олимпиаду — тренер не может быть неуверенным в своей команде. Но с точки зрения планирования сезона было бы удобнее, если бы отбора на Олимпийские игры не было. Мы тогда уже начиная с летних месяцев начали бы все планировать, подводить нагрузку не к такому промежуточному старту, как отбор, а уже четко шли бы к конкретной цели — Олимпийским играм», — сказала Калалб.

В нынешнем сезоне керлингистки команды Сидоровой еще примут участие в чемпионате России, а также в международном турнире в Дудинке в мае, для участия в котором на Таймыр приедут сильнейшие сборные в мире. «Мы очень обрадовались, когда узнали, что поедем в Дудинку, что там будет такой турнир. Пока он воспринимается как некая экзотика — потому мы не знаем, где это, как там, тем более, когда полярный день. Это совершенно необычно для нас и просто интересно. К тому же, туда приедут сильнейшие команды в мире», — подчеркнула Калалб.