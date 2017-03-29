Сидорова: После чемпионата мира по керлингу остался неприятный осадок
Капитан женской сборной России по керлингу Анна Сидорова прокомментировала выступление национальной команды на чемпионате мира в Пекине, где россиянки сумели завоевать серебро.
«Мы давно хотели завоевать медали высшего достоинства, в предыдущие годы у нас никак не получалось это сделать, но в Пекине почувствовали в себе силы.
Несмотря на удачный результат, остался неприятный осадок, ведь всегда хочешь подняться еще выше. Как правило, хорошо запоминается последняя игра. Прежде это были выигранные матчи за третье место, а тут — проигранный финал. У нас была возможность взять золото, но сделать этого не удалось. С другой стороны, мы переписали историю, впервые завоевав серебро для нашей страны, — передает слова спортсменки RT.
На мировом первенстве в Пекине российская команда впервые в истории сыграла в финале. До этого три года кряду россиянки становились бронзовыми медалистками чемпионатов мира.
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