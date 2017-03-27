С серебром, но счастливые. Сборная России вернулась домой

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Когда в воскресенье Анна Сидорова и ее подруги по команде играли исторический финал, в российской столице светило уже почти апрельское солнце и казалось, что весна готова вступить в свои права. Но за 24 часа погода испортилась — новая неделя началась с похолодания и мокрого снега, зарядившего с ночи. Несмотря на осадки и ветер, рейс из Пекина с российской командой на борту приземлился в Шереметьеве точно по расписанию.

К этому моменту встречать героинь ЧМ-2017 в зале прилета с цветами уже были готовы их родные, представители федерации керлинга и журналисты. Но ожидание обладательниц исторических серебряных медалей слегка затянулось.

— Скоро будут ваши чемпионки, — улыбнулась одна из пассажирок, увидев на выходе группу людей с диктофонами, фотоаппаратами и камерами наперевес.

И через каких-то пару минут весь калейдоскоп собрался воедино — спортсменки, цветы, аплодисменты и, конечно, медали.

— Не могу сказать, что это был самый запоминающийся турнир в моей карьере, — говорит Кира Езех, и не лукавит — у россиянок уже достаточно опытная команда, но 33-летний свипер ее главный ветеран. — Первая победа на чемпионате Европы и бронза на мире больше отложились в памяти — помню, как мы нервничали перед матчем за бронзу. На сей раз все прошло спокойно, ровно. Мы каждый раз готовились к следующей игре и не думали о том, сколько у нас побед или поражений, что будет потом. Играли достаточно слаженно — уже взрослая, серьезная, уравновешенная команда.

С момента завершения чемпионата прошло чуть больше суток, но чувствуется, что эмоции от турнира и решающего матча с Канадой еще окончательно не схлынули. Мыслями они еще на льду пекинской арены.

— После финала чувства были немного смешанными, — вспоминает Александра Раева. — Мы, естественно, хотели выиграть и сделали для этого все, что смогли. Но оказались только на втором месте. Хотя радости у меня было больше — все-таки мы уже три раза становились третьими, а теперь улучшили свой результат. Но чувствовалось и огорчение, ведь раньше мы обычно выигрывали последний матч, а на этот раз нет. Канадки стоят и радуются, мы вроде как тоже довольны, но небольшой осадок остался.

Не стоит говорить, что нынешний сезон в зимних видах спорта особенно важен тем, что он предолимпийский. До Игр в корейском Пхенчхане осталось меньше года, поэтому каждые медали, завоеванные в 2017-м, ценны вдвойне. А россиянки во главе со скипом Анной Сидоровой, помимо наград, добыли для страны лицензию для выступления на главном турнире четырехлетия. И как любой успех, это второе место далось очень непросто.

— Мы покидали Пекин немного печальными, но в то же время с ощущением, так скажем, самореализованности, — отмечает Сидорова. — Нам было важно доказать, прежде всего самим себе, что мы не просто так уже несколько лет находимся в тройке лучших на мировом первенстве.

— Есть ли чувство неудовлетворенности?

— Любой спортсмен всегда хочет победить. Но, учитывая, что раньше у нас были только третьи места, серебро — огромный шаг вперед. Наша команда пишет эту историю, и есть еще одна ступень, которая нам не покорилась. Надеюсь, у нас еще все впереди. Лучше сейчас мы будем вторыми, а через год возьмем реванш.

— Чемпионат начался непросто — две победы в пяти матчах. Что случилось потом?

— Мы начинали со сложных соперников — у нас подряд шли Корея, Канада, Шотландия, Швейцария. К середине кругового этапа мы уже сыграли все сложные матчи, и в концовке у нас из фаворитов оставалась только Швеция. Но это не значит, что остальные нам просто так отдали очки — пришлось бороться. Доказывать, что мы должны оказаться в топ-4 и бороться за медали. Конечно, было тяжело психологически. Но после неудачного начала сезона во второй половине мы были предельно мотивированы.

Теперь триумфаторов Пекина ждет заслуженный, но короткий отдых. Уже в воскресенье Сидорова, Езех, Раева, как и Маргарита Фомина с Алиной Ковалевой, отправятся в Сочи, где стартует чемпионат России. А завершаться нынешний сезон будет… в Заполярье. С 18 по 22 мая в Дудинке пройдет самый северный в мире турнир по керлингу с участием сильнейших женских команд мира.

— Там будет тот же состав сборной США, что в Пекине, от Канады — олимпийская чемпионка Дженнифер Джонс, чемпионка мира-2015 Алина Патц из Швейцарии, девушки из Финляндии, — говорит Сидорова. — Россию представят несколько команд, в том числе наша и Виктории Моисеевой.

Возможно, именно на берегах Енисея россиянки смогут взять реванш у представительниц Канады и уйти в отпуск в прекрасном настроении. А пока у них есть время повидать родных и вместе с ними еще раз пережить минуты своего триумфа. Кстати, к тому моменту, как девушки стали разъезжаться из аэропорта по домам, небо над Москвой прояснилось и снова выглянуло солнце.

Антон БАБОШИН

из Шереметьева.