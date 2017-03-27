«Мы уже взрослая и серьезная команда»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Не могу сказать, что это был самый запоминающийся турнир в моей карьере, — начала Езех. — Первая победа на чемпионате Европы и бронза на «мире» больше отложились в памяти — помню, как мы нервничали перед матчем за бронзу. На сей раз все прошло спокойно, ровно. Мы каждый раз готовились к следующей игре и не думали о том, сколько у нас побед или поражений, что будет потом. Играли достаточно слаженно — уже взрослая, серьезная, уравновешенная команда.

— Когда был самый тяжелый момент на турнире?

— После трех поражений на старте (от Канады, Шотландии и Швейцарии. — Прим. «СЭ»), причем они были абсолютно не по делу. Мы не слабее этих команд, неудачи можно назвать случайными. После них нужно было спокойно собраться, забыть о произошедшем и настроиться на следующую игру. Нам помог опыт и долгие разговоры с тренерами.

— Вы одна из самых опытных в коллективе. Случается помогать девушкам?

— Мы все опытные. Хотя, конечно, должны помогать друг другу, работать как команда.

— Сборную Канады не удалось обыграть с трех попыток. Есть разочарование?

— Конечно, теперь еще больше хочется ее обыграть. Мы можем это сделать, они не сильнее нас. Может, немного стабильнее. Но нам по силам победить канадок, на каком бы турнире мы ни встречались.

— Зато вы дважды победили сильную команду Швеции. Была ли разница во встречах на групповом этапе и в полуфинале?

— Никакой. В керлинге очень важно терпеть и играть стабильно. У нас это получилось. Они были неплохо готовы и хорошо исполняли тейки — выбивающие броски. С такими соперниками очень важно действовать агрессивно.

— Какие впечатления от организации?

— Стадион большой, зрителей было очень много. Люди приходили, приводили детей. Арена предназначена для хоккея, поэтому лед был помедленнее, чем обычно делают на чемпионатах мира. Но привыкать к такому — часть нашей работы.

— Перед турниром какую цель ставили перед собой?

— Занять призовое место, не важно, какое именно. Задачу-минимум выполнили.

— Что можно сказать про предолимпийский сезон в целом? До Игр в Пхенчхане остается меньше года.

— Он вышел сложным. Мы проиграли отбор на чемпионат Европы, сыграли не так много турниров. Но прекрасно справились со второй половиной — попали на чемпионат мира и проявили себя. Поэтому я довольна.

Александра РАЕВА: «ДАВНО ПОРА БЫЛО СДЕЛАТЬ ШАГ ВПЕРЕД»

— После завершения чемпионата испытывала радость и гордость за девчонок, — сказала Раева. — Хотя чувства были немного смешанными, потому что мы, естественно, хотели выиграть и сделали для этого все, что смогли. Но оказались только на втором месте. Хотя по завершении финала радости у меня было больше — все-таки мы уже три раза становились третьими, а теперь улучшили свой результат. Но чувствовалось и огорчение, ведь раньше мы обычно выигрывали последний матч, а на этот раз нет. Канадки стоят и радуются, мы вроде как тоже довольны, но небольшой осадок остался.

— За счет чего удалось добиться успеха?

— Упорство. Мы много работали на сборах. Уже столько лет прошло, пора было сделать этот шаг вперед.

— Как вам атмосфера на чемпионате мира?

— Людей на трибунах было очень много. В основном болели, конечно, за Китай. Арена очень большая — в 2008 году на ней проходили олимпийские соревнования по волейболу. Очень часто она была заполнена.

— Как общались с близкими, ведь в Китае есть ограничения в работе интернета?

— Да, ни в какие социальные сети не заходила, у меня работали только смс. Мне, кажется, это пошло на пользу. Хотя не сказала бы, что и раньше как-то мешало.

Антон БАБОШИН

из Шереметьева.