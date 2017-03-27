«Мы уже взрослая и серьезная команда»
Серебряные призеры чемпионата мира по керлингу в составе сборной России Кира Езех и Александра Раева рассказали, чем запомнился турнир в Пекине и какой момент стал самым тяжелым.
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— Не могу сказать, что это был самый запоминающийся турнир в моей карьере, — начала Езех. — Первая победа на чемпионате Европы и бронза на «мире» больше отложились в памяти — помню, как мы нервничали перед матчем за бронзу. На сей раз все прошло спокойно, ровно. Мы каждый раз готовились к следующей игре и не думали о том, сколько у нас побед или поражений, что будет потом. Играли достаточно слаженно — уже взрослая, серьезная, уравновешенная команда.
— Когда был самый тяжелый момент на турнире?
— После трех поражений на старте (от Канады, Шотландии и Швейцарии. — Прим. «СЭ»), причем они были абсолютно не по делу. Мы не слабее этих команд, неудачи можно назвать случайными. После них нужно было спокойно собраться, забыть о произошедшем и настроиться на следующую игру. Нам помог опыт и долгие разговоры с тренерами.
— Вы одна из самых опытных в коллективе. Случается помогать девушкам?
— Мы все опытные. Хотя, конечно, должны помогать друг другу, работать как команда.
— Сборную Канады не удалось обыграть с трех попыток. Есть разочарование?
— Конечно, теперь еще больше хочется ее обыграть. Мы можем это сделать, они не сильнее нас. Может, немного стабильнее. Но нам по силам победить канадок, на каком бы турнире мы ни встречались.
— Зато вы дважды победили сильную команду Швеции. Была ли разница во встречах на групповом этапе и в полуфинале?
— Никакой. В керлинге очень важно терпеть и играть стабильно. У нас это получилось. Они были неплохо готовы и хорошо исполняли тейки — выбивающие броски. С такими соперниками очень важно действовать агрессивно.
— Какие впечатления от организации?
— Стадион большой, зрителей было очень много. Люди приходили, приводили детей. Арена предназначена для хоккея, поэтому лед был помедленнее, чем обычно делают на чемпионатах мира. Но привыкать к такому — часть нашей работы.
— Перед турниром какую цель ставили перед собой?
— Занять призовое место, не важно, какое именно.
— Что можно сказать про предолимпийский сезон в целом? До Игр в Пхенчхане остается меньше года.
— Он вышел сложным. Мы проиграли отбор на чемпионат Европы, сыграли не так много турниров. Но прекрасно справились со второй половиной — попали на чемпионат мира и проявили себя. Поэтому я довольна.
Александра РАЕВА: «ДАВНО ПОРА БЫЛО СДЕЛАТЬ ШАГ ВПЕРЕД»
— После завершения чемпионата испытывала радость и гордость за девчонок, — сказала Раева. — Хотя чувства были немного смешанными, потому что мы, естественно, хотели выиграть и сделали для этого все, что смогли. Но оказались только на втором месте. Хотя по завершении финала радости у меня было больше —
— За счет чего удалось добиться успеха?
— Упорство. Мы много работали на сборах. Уже столько лет прошло, пора было сделать этот шаг вперед.
— Как вам атмосфера на чемпионате мира?
— Людей на трибунах было очень много. В основном болели, конечно, за Китай. Арена очень большая — в 2008 году на ней проходили олимпийские соревнования по волейболу. Очень часто она была заполнена.
— Как общались с близкими, ведь в Китае есть ограничения в работе интернета?
— Да, ни в какие социальные сети не заходила, у меня работали только смс. Мне, кажется, это пошло на пользу. Хотя не сказала бы, что и раньше
Антон БАБОШИН
из Шереметьева.
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