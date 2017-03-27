— Анна, эта серебряная медаль принесла больше радости или все-таки разочарование от проигрыша в финале присутствует?

— Конечно, всегда лучше, когда ты выигрываешь последний матч на соревнованиях, потому что заканчиваешь турнир победой. Так было на предыдущих чемпионатах мира, когда могли остаться ни с чем, но выигрывали бронзовые медали. Здесь же мы понимали, что вышли в финал и у нас уже будет минимум «серебро», но мы все отдали в борьбе за «золото», поэтому проигрыш в решающем матче слегка подпортил настроение. Сейчас эмоции уже поутихли и я понимаю, что пусть лучше мы проиграем сейчас, нежели через год. В любом случае, нашей команде нужен был этот опыт — мы впервые в истории отечественного керлинга играли в финале. А теперь посмотрите на статистику Канады — сколько лет они выигрывают чемпионаты мира и прочие турниры. Наш опыт не сравнить вообще.

— На этом ЧМ вы трижды уступили канадкам. Против Рэйчел Хоман настолько трудно играть?

— Команда Рэйчел Хоман на протяжении нескольких лет № 1 в мировом рейтинге, плюс ко всему, на этом турнире она была в очень хорошей форме. Но даже ей потребовалось три финала для того, чтобы, наконец, победить на чемпионате мира. Нам надо адекватно оценивать свои силы. Для нашей команды это был первый финал ЧМ в истории. Я думаю, мы можем порадоваться тому, что смогли обыграть весь остальной мир. Да, может быть, Канада нам сейчас не по зубам, но это не значит, что мы в принципе не можем их обыгрывать. Сейчас мы эту задачу решить не смогли, но для нас это дополнительная мотивация работать еще больше, становиться еще лучше, чтобы в следующем году на главном старте четырехлетия у нас все получилось.

— Два поражения от сборной Канады психологически давили перед финалом?

— Ой, вообще нет! Керлинг — это игра и в любом случае кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Очень часто бывает так, что команда, от которой не ждут побед, вдруг обыгрывает фаворита. Этот чемпионат мира не стал исключением. Например, шотландки проиграли итальянкам, кто вообще мог ждать этого? И все же, я не могу сказать, что если бы мы обыграли Канаду, это стало бы сюрпризом, потому что в первой игре против них мы показывали очень хороший керлинг, у нас было выполнение под 90% — это невероятный уровень. Другие игры не сложились — да, но, опять же, это не значит, что мы не можем обыгрывать эту команду. Можем! Мы можем обыграть любую сборную в мире, но всему свое время и пусть лучше сегодня у нас будет «серебро», чтобы завтра было «золото».

— Вы знаете, что нужно для того, чтобы обыграть Хоман?

— Нам просто нужно чуть больше опыта. У нас этот сезон вышел скомканным, мы пропустили очень много соревнований. В той же Канаде турниры проходят каждую неделю. Пятница, суббота, воскресение — у них постоянно идут игры. Мы же лишены этого в принципе, потому что в нашей стране пока что не так сильно развит керлинг. Раньше у нас было больше турниров, потому что мы чаще выезжали за границу, а сейчас мы почти не играли в первой части сезона, из-за того, что проиграли отбор на чемпионат Европы и стали командой № 2 в стране. Большинство средств было направлено на подготовку команды Вики Моисеевой, а у нас сильно снизилось количество соревновательной практики. Последний раз мы сыграли в январе — приехали в Канаду прямо к старту турнира, не успев толком подготовиться и акклиматизироваться. В таких условиях выступить успешно очень тяжело. В этот раз мы готовились заранее — провели сбор в Японии, потренировались, акклиматизировались, а затем переехали в Пекин, где всего час разницы во времени. Мы со всех сторон продумали подготовку к этому чемпионату мира и смогли достойно выступить, несмотря на отсутствие соревновательного опыта, который был у той же Рэйчел Хоман.

— Как у вас складываются отношения с командой Виктории Моисеевой?

— Отношения у нас абсолютно нормальные. Мы четко разделяем то, что происходит в жизни и на площадке. Я писала слова поддержки Вите Моисеевой, когда они играли на чемпионате Европы, комментировала их игры, болела в прямом эфире. Точно также Вита поддерживала нас по ходу чемпионата мира. Так что в плане человеческих отношений нет никаких проблем, мы хорошо общаемся.

— Что на прошедшем турнире было для вас самым сложным?

— Не переставать верить, наверное. Мы играли против самых сильных команд на старте турнира и получалось далеко не все. На фоне тяжело складывающегося сезона было очень непросто оставаться на том же ментальном уровне и верить в себя. Для нашей команды этот ЧМ был первым и последним стартом, на котором мы могли хоть как-то себя проявить, чтобы доказать, что мы чего-то стоим и чтобы люди не забывали о нашем существовании.

— С чем можете сравнить эмоции от этого «серебра»?

— Сложно сказать с чем. Все медали запоминаются. Я сначала подумала о самом первом золоте, которое мы завоевали на чемпионате Европы, но там все решалось последним броском, это были совсем другие эмоции в плане переживаний, ведь именно мне нужно было его выполнить. Здесь мы достаточно уверенно прошли в финал. Да, полуфинал был нервным, но мы практически все время вели и держали шведок на дистанции. Все решающие матчи, которые были у нас до этого, были как качели, и до последнего было не понятно, чем все закончится. В этот раз мы заранее чувствовали, что сильнее соперника. Конечно, наше «серебро» — это радость, гордость, но ощущение того, что мы это сделали, пришло не сразу. Мне иногда кажется, что оно не пришло до сих пор.

— В прошлом году вы получили по 60 тысяч рублей премиальных. В этом году вам уже озвучили цифры?

— Я думаю, что уже есть Указ Президента о премировании спортсменов и тренеров, поэтому интересующиеся люди могут «погуглить» и узнать (смеется). Знаю только, что размер премий за третье и второе место не сильно отличается.

— Как считаете, керлингу в нашей стране уделяется достаточное внимание?

— Конечно, хочется, чтобы уделялось больше внимания. Понятно, что керлинг уступает по популярности, если не всем, то абсолютному большинству видов спорта в нашей стране. Ему уделяется гораздо меньше внимания со стороны спонсоров и медиа даже по сравнению с фигурным катанием, не говоря уже о хоккее и футболе. Но это не значит, что мы не сможем завоевать сердца наших зрителей и болельщиков. По крайней мере, мне хочется в это верить.

— Вас не расстраивает, что чаще всего вас расценивают, как красивых девушек, а не как успешных спортсменок?

— Меня это очень сильно задевало, особенно на старте спортивной карьеры. Когда я только попала на Олимпиаду в Ванкувер и мы выступили там плохо, заняли девятое место, замечала в прессе заголовки вроде: «наши девушки все проиграли, но ничего, зато они самые красивые». Конечно, это не те слова, которые хочется слышать профессиональному спортсмену, отдающему минимум полжизни на то, чтобы просто попасть на Олимпийские игры. Тогда я всем твердила о том, что буду рада, если обо мне будут говорить: «о, это же та самая Анна Сидорова, которая выиграла то-то и то-то! » и только потом уже добавят про красоту, если уж им очень захочется. «Красивая» — это не про спорт! Да, как девушке, мне приятно, когда делают комплименты, но если вести речь о спорте, мне было бы приятнее, если бы люди говорили об успехах моей команды. И сейчас я очень рада, что мы своими выступлениями даем повод говорить о наших заслугах.

— Эта медаль позволит вам чувствовать себя увереннее на Олимпиаде?