Калалб: Команде Сидоровой лучше обойтись без отбора на олимпийский турнир по керлингу

Женская сборная России, в составе которой выступали скип Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева, впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира, проиграв в финале команде Канады со счетом 3:8. Выход в плей-офф турнира в совокупности с бронзой прошлогоднего мирового первенства позволил сборной России отобраться на Олимпийские игры 2018 года. Как заявил ТАСС президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев, команда Сидоровой может избежать отбора за право представлять Россию на Играх-2018, которые пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

«Для нашей команды лучше обойтись без отбора, потому что меняется структура подготовки. Перед стартом сезона тренер составляет план соревнований, которые помогут выйти на пик формы к определенному турниру. Отбор — это серьезный турнир, против нашей команды чемпионки Европы (команда Виктории Моисеевой — прим. ТАСС), поэтому спустя рукава на лед не выйдешь, потому что решается вопрос путевки на Олимпиаду. И тут уже стоит задача — либо ты идешь планово к Олимпиаде и рассматриваешь чемпионат Европы как этап подготовки, либо из-за отбора календарь насыщается и сдвигается; у нас есть исполком, у нас есть главный тренер, и мы примем любое решение», — заявила Калалб.

По мнению специалиста, серебро мирового первенства укрепило уверенность команды в своих силах. «Аппетит пришел во время еды — сначала хочется так, а потом все больше и больше. Когда видишь финишную прямую, конечно, хочется прийти на него первым. Мы довольны результатом, но понимаем, что могло бы быть и золото. Лишний раз мы убедились, что нам все по силам», — отметила Калалб.

«Нет, канадки не роботы, все живые люди, все игроки, все могут ошибаться, и наша с ними первая игра на чемпионате мира это показала, — продолжила она. — Сначала мы ошиблись, а потом вернулись в игру, совершили хороший камбэк, доиграли до экстра-энда. Все может случиться, кто-то может дрогнуть, а кто-то, наоборот, сконцентрироваться. Поэтому говорить о том, что кто-то сильнее на пять голов, нельзя».