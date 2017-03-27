Калалб: Команде Сидоровой лучше обойтись без отбора на олимпийский турнир по керлингу
МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отбор на турнир по керлингу на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане может нарушить структуру подготовки команды Анны Сидоровой. Такое мнение ТАСС высказала тренер команды Светлана Калалб.
Женская сборная России, в составе которой выступали скип Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева, впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира, проиграв в финале команде Канады со счетом 3:8. Выход в
«Для нашей команды лучше обойтись без отбора, потому что меняется структура подготовки. Перед стартом сезона тренер составляет план соревнований, которые помогут выйти на пик формы к определенному турниру. Отбор — это серьезный турнир, против нашей команды чемпионки Европы (команда Виктории Моисеевой — прим. ТАСС), поэтому спустя рукава на лед не выйдешь, потому что решается вопрос путевки на Олимпиаду. И тут уже стоит задача — либо ты идешь планово к Олимпиаде и рассматриваешь чемпионат Европы как этап подготовки, либо
По мнению специалиста, серебро мирового первенства укрепило уверенность команды в своих силах. «Аппетит пришел во время еды — сначала хочется так, а потом все больше и больше. Когда видишь финишную прямую, конечно, хочется прийти на него первым. Мы довольны результатом, но понимаем, что могло бы быть и золото. Лишний раз мы убедились, что нам все по силам», — отметила Калалб.
«Нет, канадки не роботы, все живые люди, все игроки, все могут ошибаться, и наша с ними первая игра на чемпионате мира это показала, — продолжила она. — Сначала мы ошиблись, а потом вернулись в игру, совершили хороший камбэк, доиграли до
Сборная России потерпела на старте турнира три поражения от команд Канады, Шотландии и Швейцарии. «Где-то, может быть, была неуверенность,
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