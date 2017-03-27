Экспертный совет Министерства спорта РФ по керлингу состоится 5 мая
МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором будут подведены итоги выступления национальных сборных по керлингу, пройдет 5 мая. Об этом ТАСС сообщила тренер женской сборной России Светлана Калалб.
«5 мая у нас состоится экспертный совет в Минспорте», — сказала Калалб.
В текущем сезоне женская сборная России со скипом Викторией Моисеевой завоевала золото чемпионата Европы, со скипом Анной Сидоровой стала второй на чемпионате мира, получив право выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Мужская национальная команда поборется за олимпийскую путевку на мировом первенстве, которое пройдет в канадском Эдмонтоне с 1 по 9 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter