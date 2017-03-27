Экспертный совет Министерства спорта РФ по керлингу состоится 5 мая

«5 мая у нас состоится экспертный совет в Минспорте», — сказала Калалб.

В текущем сезоне женская сборная России со скипом Викторией Моисеевой завоевала золото чемпионата Европы, со скипом Анной Сидоровой стала второй на чемпионате мира, получив право выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Мужская национальная команда поборется за олимпийскую путевку на мировом первенстве, которое пройдет в канадском Эдмонтоне с 1 по 9 апреля.