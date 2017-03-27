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27 марта 2017, 19:16 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Экспертный совет Министерства спорта РФ по керлингу состоится 5 мая

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором будут подведены итоги выступления национальных сборных по керлингу, пройдет 5 мая. Об этом ТАСС сообщила тренер женской сборной России Светлана Калалб.

«5 мая у нас состоится экспертный совет в Минспорте», — сказала Калалб.

В текущем сезоне женская сборная России со скипом Викторией Моисеевой завоевала золото чемпионата Европы, со скипом Анной Сидоровой стала второй на чемпионате мира, получив право выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Мужская национальная команда поборется за олимпийскую путевку на мировом первенстве, которое пройдет в канадском Эдмонтоне с 1 по 9 апреля.
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Новости Керлинга

Калалб: Команде Сидоровой лучше обойтись без отбора на олимпийский турнир по керлингу

Калалб: Команде Сидоровой лучше обойтись без отбора на олимпийский турнир по керлингу

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отбор на турнир по керлингу на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане может нарушить структуру подготовки команды Анны Сидоровой. Такое мнение ТАСС высказала тренер команды Светлана Калалб.
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