Кира Езех: Мы уже взрослая и серьезная команда

Напомним, что сборная России впервые в истории добилась такого высокого результата.

— Не могу сказать, что это был самый запоминающийся турнир в моей карьере, — отметила Езех. — Первая победа на чемпионате Европы и бронза на мире больше отложились в памяти — помню, как мы нервничали перед матчем за бронзу. На сей раз все прошло спокойно, ровно. Мы каждый раз готовились к следующей игре и не думали о том, сколько у нас побед или поражений, что будет потом. Играли достаточно слаженно — уже взрослая, серьезная, уравновешенная команда.

— Когда был самый тяжелый момент на турнире?

— После трех поражений на старте (от Канады, Шотландии и Швейцарии. — Прим. «СЭ»), причем они были абсолютно не по делу. Мы не слабее этих команд, неудачи можно назвать случайными. После них нужно было спокойно собраться, забыть о произошедшем и настроиться на следующую игру. Нам помог опыт и долгие разговоры с тренерами.