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27 марта 2017, 17:41 | Зимние: Керлинг | Спорт-Экспресс

Анна Сидорова: Лучше быть вторыми сейчас, а через год взять реванш

Скип сборной России Анна Сидорова сразу после прилета с чемпионата мира в Пекине поделилась впечатлениями от первой в истории отечественного керлинга серебряной медали.

— Мы покидали Пекин немного печальными, но в то же время с ощущением, так скажем, самореализованности, — отметила Сидорова. — Потому что нынешний сезон у нас поначалу не задался, и нам было важно доказать, прежде всего самим себе, что мы не просто так уже несколько лет находимся в тройке лучших на мировом первенстве. Это дорогого стоит, это огромная работа, которая проделывается за кадром. Люди думают — девочки приехали в Пекин, наверное, им там здорово, посмотрели город. А на самом деле мы видели только каток и гостиницу. На чемпионате оставлена куча нервов, сил и эмоций.

— Есть ли чувство неудовлетворенности?

— Конечно, я по жизни максималистка. Любой спортсмен всегда хочет победить. Но, учитывая, что раньше у нас были только третьи места, серебро — огромный шаг вперед. Наша команда пишет эту историю, и есть еще одна ступень, которая нам не покорилась. Надеюсь, у нас еще все впереди. Лучше сейчас мы будем вторыми, а через год возьмем реванш.
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МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу на чемпионате мира 2017 года доказала, что по праву входит в число ведущих команд мира, считает скип российской сборной Анна Сидорова.
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