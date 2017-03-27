Анна Сидорова: Лучше быть вторыми сейчас, а через год взять реванш

— Мы покидали Пекин немного печальными, но в то же время с ощущением, так скажем, самореализованности, — отметила Сидорова. — Потому что нынешний сезон у нас поначалу не задался, и нам было важно доказать, прежде всего самим себе, что мы не просто так уже несколько лет находимся в тройке лучших на мировом первенстве. Это дорогого стоит, это огромная работа, которая проделывается за кадром. Люди думают — девочки приехали в Пекин, наверное, им там здорово, посмотрели город. А на самом деле мы видели только каток и гостиницу. На чемпионате оставлена куча нервов, сил и эмоций.

— Есть ли чувство неудовлетворенности?

— Конечно, я по жизни максималистка. Любой спортсмен всегда хочет победить. Но, учитывая, что раньше у нас были только третьи места, серебро — огромный шаг вперед. Наша команда пишет эту историю, и есть еще одна ступень, которая нам не покорилась. Надеюсь, у нас еще все впереди. Лучше сейчас мы будем вторыми, а через год возьмем реванш.