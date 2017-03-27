Сидорова: Керлингистки РФ доказали, что по праву входят в двойку лучших команд мира
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу на чемпионате мира 2017 года доказала, что по праву входит в число ведущих команд мира, считает скип российской сборной Анна Сидорова.
Россиянки в минувшее воскресенье в финале уступили сборной Канады на чемпионате мира в Пекине. Для сборной России это серебро стало первым в истории. До турнира в Китае россиянки трижды подряд завоевывали бронзовые медали.
«Каждый год наша команда делает маленькие шаги на пути к общей главной цели — к триумфу на Олимпийских играх-2018. Мы снова в истории —
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