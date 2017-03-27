Сидорова: Керлингистки РФ доказали, что по праву входят в двойку лучших команд мира

Россиянки в минувшее воскресенье в финале уступили сборной Канады на чемпионате мира в Пекине. Для сборной России это серебро стало первым в истории. До турнира в Китае россиянки трижды подряд завоевывали бронзовые медали.

«Каждый год наша команда делает маленькие шаги на пути к общей главной цели — к триумфу на Олимпийских играх-2018. Мы снова в истории — наконец-то покорилась очередная ступень мирового пьедестала! И пусть немногие знают, как нам было тяжело в этом сезоне, мы доказали, в первую очередь себе, что по праву, вот уже четвертый год подряд, входим в тройку, а теперь уже двойку лучших команд мира», — написала Сидорова в своем аккаунте в сети Instagram.