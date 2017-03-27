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27 марта 2017, 16:43 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Сидорова: Керлингистки РФ доказали, что по праву входят в двойку лучших команд мира

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу на чемпионате мира 2017 года доказала, что по праву входит в число ведущих команд мира, считает скип российской сборной Анна Сидорова.

Россиянки в минувшее воскресенье в финале уступили сборной Канады на чемпионате мира в Пекине. Для сборной России это серебро стало первым в истории. До турнира в Китае россиянки трижды подряд завоевывали бронзовые медали.

«Каждый год наша команда делает маленькие шаги на пути к общей главной цели — к триумфу на Олимпийских играх-2018. Мы снова в истории — наконец-то покорилась очередная ступень мирового пьедестала! И пусть немногие знают, как нам было тяжело в этом сезоне, мы доказали, в первую очередь себе, что по праву, вот уже четвертый год подряд, входим в тройку, а теперь уже двойку лучших команд мира», — написала Сидорова в своем аккаунте в сети Instagram.
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Колобков: Стабильное выступление керлингисток на ЧМ позволяет надеяться на медали ОИ

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Серебро женской сборной России по керлингу на чемпионате мира в Пекине и стабильность результатов на последних мировых первенствах дают надежду на завоевание медалей Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, считает министр спорта РФ Павел Колобков.
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