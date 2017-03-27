Колобков: Стабильное выступление керлингисток на ЧМ позволяет надеяться на медали ОИ

Россиянки в воскресенье впервые в истории завоевали серебро чемпионата мира. В финале турнира, проходившем в Пекине, команда Анны Сидоровой проиграла канадкам со счетом 3:8. Ранее россиянки три раза подряд выигрывали бронзовые медали турнира.

«Выход в финал, серебряные медали — это очень достойный результат. Но важнее не столько сам выход в финал, сколько стабильность в результатах на протяжении последних чемпионатов мира. Есть такая поговорка: стабильность — признак мастерства. В России керлинг стал тем видом спорта, который регулярно приносит медали, у которого есть большой потенциал для развития, хороший тренерский состав и спортсмены. Конечно, после такого результата керлинг можно расценивать как одну из надежд на Олимпийские игры», — сказал Колобков корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.