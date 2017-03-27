Олимпийские надежды: российские керлингистки завоевали серебро чемпионата мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Исторический успех скипа Сидоровой

Сборную России на турнире представила команда скипа Анны Сидоровой, которая вместе с Маргаритой Фоминой, Александрой Раевой, Алиной Ковалевой и Нкеирукой Езех выиграли отбор на турнир. При этом команда Сидоровой является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира последних лет (2014, 2015, 2016). До нее попасть в призеры не удавалось ни одному составу сборной. За плечами у команды Сидоровой две Олимпиады, а впереди, скорее всего, и Игры в Пхенчхане.

Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев выразил мнение, что своей игрой команда Сидоровой сделала серьезную заявку на поездку в Южную Корею. Окончательное решение по составу сборной примет исполком федерации.

«Мы уже провели небольшое совещание с главным тренером Юрием Шулико, обсудили план подготовки сборной России к Играм и отбор. Шулико предлагает не проводить отбор на Олимпиаду, поэтому, скорее всего, исходя из результата команды Сидоровой, отбора на Игры не будет», — сказал Свищев.

Воспользовались своим шансом

Непобедимой на этом турнире для россиянок осталась лишь сборная Канады, которая не потерпела ни одного поражения. При этом для канадок победа на чемпионате мира стала первой с 2008 года.

Россиянки долго раскачивались, проиграв три матча из пяти на старте группового этапа — канадкам, швейцаркам и шотландкам, однако затем команде Сидоровой удалось переломить ход турнира и одержать шесть побед подряд.

Команда Сидоровой уступила канадкам в первом матче плей- офф со счетом 3:7, но в следующей игре нанесла поражение шведкам (9:3), обеспечив таким образом право выступить в первом в истории финале.

К сожалению, канадки были сильнее и в третьем матче. Финал завершился со счетом 8:3 в пользу североамериканской команды.

Серебро дороже золота

Известный тренер Ольга Андрианова в интервью ТАСС подчеркнула, что эти серебряные награды надо оценивать не ниже, чем золото. «Во-первых, это первая в истории нашей команды серебряная медаль на чемпионате мира. Во-вторых, девочки обрели стабильность, они уже три раза были бронзовыми призерами, а сейчас выиграли серебро», — сказала она.

По словам Андриановой, россиянки играли в полную силу, однако простили соперниц и не использовали ошибки, которые те допустили в ходе финального матча. «Канадская команда была очень хорошо готова к чемпионату мира, они допустили две небольшие ошибки, которыми можно было воспользоваться, но нашим спортсменкам это не удалось. Наша же команда допустила две ошибки, которыми воспользовались соперницы», — сказала тренер.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал ТАСС, что смотрел практически все матчи российской команды. По его словам, конкурировать с канадской сборной сложно, но перспективы у россиянок есть. «Конечно, тяжело сейчас с канадками, но там в керлинг играют пять тысяч клубов, там другая конкуренция. На Олимпийских играх все будет на таком же уровне, я абсолютно уверен, что наши спортсменки получили в Китае психологическую уверенность», — сказал Мутко.

Гигантский прыжок российской команды

Успехи последних лет замечают не только в России. Глав федерации Свищев рассказал, что прогресс российской сборной особо отметила президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс.

«Я разговаривал с Кейтнесс, она сказала, что Россия сделала такой гигантский прыжок в развитии керлинга, как не делала ни одна страна в мире. Мы запоздали с развитием керлинга, но за 20 лет не просто догнали, а обогнали других. Нас приняли в мировую семью, нам завидуют, нас уважают», — подытожил Свищев.

Этот результат дает большой задел россиянкам, они отправятся на олимпийский турнир 2018 года в статусе реальных претенденток на награды. По словам Свищева, это, с одной стороны, дополнительная ответственность, с другой — высокая оценка со стороны соперниц.