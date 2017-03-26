Женская сборная России по керлингу проиграла канадкам в финале ЧМ

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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой сборной Канады со счетом 8:3.

Россиянки, пробившиеся в финал чемпионата мира впервые в своей истории, ранее по ходу турнира уже дважды уступали канадкам. За сборную России на турнире выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Алина Ковалева и Кира Езех.

Ранее в воскресенье в матче за бронзу команда Шотландии победила шведок.

Завершившийся чемпионат мира является предолимпийским и входит в систему квалификации на Игры-2018. Россиянки, бронзовые призеры трех последних чемпионатов мира, уже отобрались на Олимпиаду в Пхенчхане.