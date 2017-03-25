Российские керлингистки впервые в истории вышли в финал чемпионата мира

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В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

Ранее женская сборная России по керлингу ни разу не выходили в финал мирового первенства. При этом россиянки трижды выигрывали бронзу турнира (2014, 2015, 2016). Кроме того, в активе российской команды четыре золота (2006, 2012, 2015, 2016), одно серебро (2014) и одна бронза (2011) чемпионатов Европы.

В финале россиянки встретятся с командой Канады, которая на нынешнем чемпионате мира не потерпела ни одного поражения. Сборная России и Канады на турнире встречались дважды — на групповом этапе и в первом матче плей-офф — и оба раза победили канадки.

В матче за третье место команда Швеции сыграет с командой Шотландии. Финал и игра за бронзу пройдут 26 марта.