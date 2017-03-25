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25 марта 2017, 17:20 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингистки впервые в истории вышли в финал чемпионата мира

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Швеции со счетом 9:3 в матче за выход в финал чемпионата мира, который проходит в Пекине.

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В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

Ранее женская сборная России по керлингу ни разу не выходили в финал мирового первенства. При этом россиянки трижды выигрывали бронзу турнира (2014, 2015, 2016). Кроме того, в активе российской команды четыре золота (2006, 2012, 2015, 2016), одно серебро (2014) и одна бронза (2011) чемпионатов Европы.

В финале россиянки встретятся с командой Канады, которая на нынешнем чемпионате мира не потерпела ни одного поражения. Сборная России и Канады на турнире встречались дважды — на групповом этапе и в первом матче плей-офф — и оба раза победили канадки.

В матче за третье место команда Швеции сыграет с командой Шотландии. Финал и игра за бронзу пройдут 26 марта.

Выход в плей-офф турнира позволил россиянкам отобраться на Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
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