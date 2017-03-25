Шведские керлингистки стали соперницами россиянок по полуфиналу ЧМ в Пекине

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 8:5 в пользу шведок во главе со скипом Анной Хассельборг.

В полуфинале позднее в субботу сборная Швеции сыграет с командой России (скип — Анна Сидорова). Победитель этого противостояния в воскресенье встретится в финале со сборной Канады, а проигравший — с командой Шотландии в матче за бронзу.