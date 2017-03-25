Шведские керлингистки стали соперницами россиянок по полуфиналу ЧМ в Пекине
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Женская сборная Швеции по керлингу победила команду Шотландии в матче плей-офф чемпионата мира в Пекине и вышла в полуфинал.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 8:5 в пользу шведок во главе со скипом Анной Хассельборг.
В полуфинале позднее в субботу сборная Швеции сыграет с командой России (скип — Анна Сидорова). Победитель этого противостояния в воскресенье встретится в финале со сборной Канады, а проигравший — с командой Шотландии в матче за бронзу.
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