Анна Сидорова: Мы вошли в историю российского керлинга и очень нервничали в матче с Канадой
Скип сборной России Анна Сидорова после матча
плей-офф чемпионата мира против Канады (3:7) отметила, что команда сегодня слишком нервничала и не смогла показать своей игры.
По ее словам, сборная настроится на полуфинал, в котором сыграет против победителя матча Швеция — Шотландия.
— Хорошо, что мы приобрели опыт игры в таком матче и вошли в историю российского керлинга, заняв второе место в группе, — приводит
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