Анна Сидорова: Мы вошли в историю российского керлинга и очень нервничали в матче с Канадой

По ее словам, сборная настроится на полуфинал, в котором сыграет против победителя матча Швеция — Шотландия.

— Хорошо, что мы приобрели опыт игры в таком матче и вошли в историю российского керлинга, заняв второе место в группе, — приводит пресс-служба турнира слова Сидоровой. — Конечно, мы знали, что будет нелегко, потому что команды, прошедшие в плей-офф турнира, являются лучшими в мире. Сегодня мы не показали свою лучшую игру. Наверное, команда слишком нервничала. Но хорошо, что у нас остался еще один шанс.