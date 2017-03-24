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24 марта 2017, 18:30 | Зимние: Керлинг | Спорт-Экспресс

Анна Сидорова: Мы вошли в историю российского керлинга и очень нервничали в матче с Канадой

Скип сборной России Анна Сидорова после матча плей-офф чемпионата мира против Канады (3:7) отметила, что команда сегодня слишком нервничала и не смогла показать своей игры.

По ее словам, сборная настроится на полуфинал, в котором сыграет против победителя матча Швеция — Шотландия.

— Хорошо, что мы приобрели опыт игры в таком матче и вошли в историю российского керлинга, заняв второе место в группе, — приводит пресс-служба турнира слова Сидоровой. — Конечно, мы знали, что будет нелегко, потому что команды, прошедшие в плей-офф турнира, являются лучшими в мире. Сегодня мы не показали свою лучшую игру. Наверное, команда слишком нервничала. Но хорошо, что у нас остался еще один шанс.
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