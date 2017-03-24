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24 марта 2017, 17:46 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингистки проиграли канадкам в плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 3:7 в матче плей-офф чемпионата мира, который проходит в Пекине.

Теперь россиянки поборются за право сыграть в финале с победителем противостояния между командами Швеции и Шотландии. Увеличить
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В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

Сборная Канады завоевала прямую путевку в финал соревнований. В свою очередь, россиянки поборются за право сыграть в решающем матче с победителем противостояния между командами Швеции и Шотландии.

Турнир завершится 26 марта.
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