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23 марта 2017, 17:51 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Российские керлингистки сыграют со сборной Канады в плей-офф ЧМ

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Китая в последнем матче кругового турнира чемпионата мира в Пекине и вышла на канадок в плей-офф турнира.

Сборная России, за которую выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Алина Ковалева и Кира Езех, в четверг победила команду Китая со счетом 6:4.

Россиянки, одержав восемь побед в 11 играх, заняли второе место по итогам кругового турнира, пропустив вперед команду Канады, которая выиграла все матчи. Встреча двух сборных в рамках плей-офф пройдет 24 марта, причем победитель сразу отправится в финал, а проигравший продолжит борьбу за медали в полуфинале.
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