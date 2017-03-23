Российские керлингистки сыграют со сборной Канады в плей-офф ЧМ

Сборная России, за которую выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Алина Ковалева и Кира Езех, в четверг победила команду Китая со счетом 6:4.

Россиянки, одержав восемь побед в 11 играх, заняли второе место по итогам кругового турнира, пропустив вперед команду Канады, которая выиграла все матчи. Встреча двух сборных в рамках плей-офф пройдет 24 марта, причем победитель сразу отправится в финал, а проигравший продолжит борьбу за медали в полуфинале.