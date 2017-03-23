Андрианова: Российские керлингистки будут претендовать на медали ОИ-2018
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу будет претендовать на медали на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение ТАСС высказала известный тренер по керлингу Ольга Андрианова.
В четверг сборная России отобралась на Олимпийские игры, обыграв команду Швеции на групповой стадии чемпионата мира, который проходит в эти дни в Пекине.
«Наши девочки находятся в хорошей форме. Если дать им соответствующую подготовку и возможность спокойно тренироваться, то они могут претендовать на олимпийские медали», — сказала тренер.
Андрианова также высказала свои предположения относительно изменений в тренерском штабе сборной в преддверии Олимпиады.
«Сейчас главный тренер команды Юрий Шулико сам принимает решения о составе сборной и нет никаких критериев, по которым формируется команда, — отметила специалист. — Однако, в ближайшее время, я думаю, должны состоятся переговоры между Юрием и президентом федерации, в результате которых будет назначен еще один тренер, который будет готовить сборную специально к Олимпиаде. Думаю, что основной менеджер Светлана Калалб, которую девочки тоже называют тренером, останется команде. Еще один тренер Даниэль Рафаэль, с которым мы хорошо выступили на чемпионате Европы, тоже, скорее всего, останется, но ожидаю, что будет приглашен еще один иностранный специалист».
Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
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