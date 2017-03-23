Андрианова: Российские керлингистки будут претендовать на медали ОИ-2018

В четверг сборная России отобралась на Олимпийские игры, обыграв команду Швеции на групповой стадии чемпионата мира, который проходит в эти дни в Пекине.

«Наши девочки находятся в хорошей форме. Если дать им соответствующую подготовку и возможность спокойно тренироваться, то они могут претендовать на олимпийские медали», — сказала тренер.

Андрианова также высказала свои предположения относительно изменений в тренерском штабе сборной в преддверии Олимпиады.

«Сейчас главный тренер команды Юрий Шулико сам принимает решения о составе сборной и нет никаких критериев, по которым формируется команда, — отметила специалист. — Однако, в ближайшее время, я думаю, должны состоятся переговоры между Юрием и президентом федерации, в результате которых будет назначен еще один тренер, который будет готовить сборную специально к Олимпиаде. Думаю, что основной менеджер Светлана Калалб, которую девочки тоже называют тренером, останется команде. Еще один тренер Даниэль Рафаэль, с которым мы хорошо выступили на чемпионате Европы, тоже, скорее всего, останется, но ожидаю, что будет приглашен еще один иностранный специалист».

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.