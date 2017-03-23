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23 марта 2017, 14:01 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Федерация разработает особые условия отбора керлингисток на Олимпиаду

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация керлинга России (ФКР) разработает особые условия отбора российских керлингисток на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС заявил президент федерации Дмитрий Свищев.

Дмитрий Свищев не исключил что отборочный турнир может быть переформатирован однако окончательное решение по схеме формирования олимпийской команды будет принято только в мае. Увеличить
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В четверг российская команда во главе со скипом Анной Сидоровой вышла в плей-офф чемпионата мира, что принесло стране олимпийскую квоту. Последние три сезона участники чемпионатов мира и Европы от России определялись в рамках специального отборочного турнира.

«Бесспорно, для команды Сидоровой это серьезная заявка на то, чтобы представлять нашу страну на Олимпиаде. Но не все так однозначно. При формировании команд на Игры будет учитываться как мнение исполкома, так и тренерского штаба. Если обычно формирование у нас идет на основе отборочных игр, то в олимпийский сезон будет особая история, будет нестандартный подход», — сказал Свищев.

Собеседник агентства не исключил, что отборочный турнир может быть переформатирован, однако окончательное решение по схеме формирования олимпийской команды будет принято только в мае. «Главное, чтобы этот турнир носил подготовительный характер и не нарушал подготовки команд, поскольку обычно отборочные турниры — это стресс для спортсменов», — отметил президент ФКР.

На чемпионат Европы в этом сезоне отобралась команда во главе со скипом Викторией Моисеевой, которая в итоге стала победителем турнира.
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