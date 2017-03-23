Федерация разработает особые условия отбора керлингисток на Олимпиаду
МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация керлинга России (ФКР) разработает особые условия отбора российских керлингисток на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС заявил президент федерации Дмитрий Свищев.
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В четверг российская команда во главе со скипом Анной Сидоровой вышла в
«Бесспорно, для команды Сидоровой это серьезная заявка на то, чтобы представлять нашу страну на Олимпиаде. Но не все так однозначно. При формировании команд на Игры будет учитываться как мнение исполкома, так и тренерского штаба. Если обычно формирование у нас идет на основе отборочных игр, то в олимпийский сезон будет особая история, будет нестандартный подход», — сказал Свищев.
Собеседник агентства не исключил, что отборочный турнир может быть переформатирован, однако окончательное решение по схеме формирования олимпийской команды будет принято только в мае. «Главное, чтобы этот турнир носил подготовительный характер и не нарушал подготовки команд, поскольку обычно отборочные турниры — это стресс для спортсменов», — отметил президент ФКР.
На чемпионат Европы в этом сезоне отобралась команда во главе со скипом Викторией Моисеевой, которая в итоге стала победителем турнира.
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