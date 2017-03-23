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23 марта 2017, 12:36 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Керлингистки РФ, обыграв шведок, вышли в плей-офф ЧМ и обеспечили себе участие в ОИ

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Швеции в матче кругового турнира чемпионата мира, который проходит в Пекине, благодаря чему гарантировала себе участие в плей-офф турнира и завоевала путевку на Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

<em>МОСКВА 23 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Женская сборная России по <span class=error>керлингу</span> обыграла команду Швеции в матче кругового турнира чемпионата мира который проходит в Пекине благодаря чему гарантировала себе участие в <nobr>плей-офф</nobr> турнира и завоевала путевку на Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 7:3 в пользу команды России, за которую выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Алина Ковалева и Кира Езех. Начиная со второго энда, шведки трижды выходили вперед, но россиянкам удавалось сравнивать счет. Ключевым стал девятый энд, который сборная России выиграла со счетом 4:0.

Россиянки одержали седьмую победу в десяти матчах турнира и обеспечили себе минимум четвертое место в таблице по итогам кругового раунда, дающее право сыграть в плей-офф чемпионата мира. Кроме того, сборная России, завоевавшая бронзу ЧМ годом ранее, по результатам выступления на двух турнирах завоевала путевку на Игры в Пхенчхане.

Последний матч кругового турнира чемпионата мира россиянки проведут позже в четверг с командой Китая.
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