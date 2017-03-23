Керлингистки РФ, обыграв шведок, вышли в плей-офф ЧМ и обеспечили себе участие в ОИ
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Швеции в матче кругового турнира чемпионата мира, который проходит в Пекине, благодаря чему гарантировала себе участие в плей-офф турнира и завоевала путевку на Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
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Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 7:3 в пользу команды России, за которую выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Алина Ковалева и Кира Езех. Начиная со второго энда, шведки трижды выходили вперед, но россиянкам удавалось сравнивать счет. Ключевым стал девятый энд, который сборная России выиграла со счетом 4:0.
Россиянки одержали седьмую победу в десяти матчах турнира и обеспечили себе минимум четвертое место в таблице по итогам кругового раунда, дающее право сыграть в
Последний матч кругового турнира чемпионата мира россиянки проведут позже в четверг с командой Китая.
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