Керлингистки РФ, обыграв шведок, вышли в плей-офф ЧМ и обеспечили себе участие в ОИ

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Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 7:3 в пользу команды России, за которую выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Алина Ковалева и Кира Езех. Начиная со второго энда, шведки трижды выходили вперед, но россиянкам удавалось сравнивать счет. Ключевым стал девятый энд, который сборная России выиграла со счетом 4:0.

Россиянки одержали седьмую победу в десяти матчах турнира и обеспечили себе минимум четвертое место в таблице по итогам кругового раунда, дающее право сыграть в плей-офф чемпионата мира. Кроме того, сборная России, завоевавшая бронзу ЧМ годом ранее, по результатам выступления на двух турнирах завоевала путевку на Игры в Пхенчхане.

Последний матч кругового турнира чемпионата мира россиянки проведут позже в четверг с командой Китая.