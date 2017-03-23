Российские кёрлингистки победили шведок и вышли в плей-офф ЧМ в Пекине
Женская сборная России по кёрлингу в своём 10-м матче на чемпионате мира в Пекине победила команду Швеции со счётом 7:3.
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За сборную России на первенстве планеты выступают Анна Сидорова, Кира Езех, Александра Раева, Маргарита Фомина и Алина Ковалёва.
Кёрлинг. Женщины. Чемпионат мира. Пекин
Швеция — Россия — 3:7 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:4).
23 марта российские кёрлингистки, выигравшие на турнире 7 матчей из 10, также встретятся с командой Китая. Россиянки уже обеспечили себе место в
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