Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/curling/29176627/
23 марта 2017, 12:09 | Зимние: Керлинг | Чемпионат.com

Российские кёрлингистки победили шведок и вышли в плей-офф ЧМ в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу в своём 10-м матче на чемпионате мира в Пекине победила команду Швеции со счётом 7:3.

Женская сборная России по <span class=error>кёрлингу</span> в своём 10-м матче на чемпионате мира в Пекине победила команду Швеции со счётом 7:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За сборную России на первенстве планеты выступают Анна Сидорова, Кира Езех, Александра Раева, Маргарита Фомина и Алина Ковалёва.

Кёрлинг. Женщины. Чемпионат мира. Пекин
Швеция — Россия — 3:7 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:4).

23 марта российские кёрлингистки, выигравшие на турнире 7 матчей из 10, также встретятся с командой Китая. Россиянки уже обеспечили себе место в плей-офф.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Керлинга

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ