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22 марта 2017, 17:35 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Женская сборная России по керлингу обыграла команду США на чемпионате мира

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу выиграла у команды США со счетом 8:6 на чемпионате мира, который проходит в Пекине.

После девяти игр в активе россиянок шесть побед они располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Увеличить
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В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

После девяти игр в активе россиянок шесть побед, они располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. В заключительный день группового турнира в четверг сборная России сыграет против китаянок и шведок.

На предварительном этапе чемпионата мира выступают 12 команд, которые играют между собой в однокруговом турнире. Матчи групповой стадии пройдут 18—23 марта, по ее итогам четыре лучшие команды выйдут в плей-офф. Матч за третье место и финал запланированы на 26 марта.
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