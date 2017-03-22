Женская сборная России по керлингу обыграла команду США на чемпионате мира

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В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

После девяти игр в активе россиянок шесть побед, они располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. В заключительный день группового турнира в четверг сборная России сыграет против китаянок и шведок.