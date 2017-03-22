Женская сборная России по керлингу обыграла команду США на чемпионате мира
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу выиграла у команды США со счетом 8:6 на чемпионате мира, который проходит в Пекине.
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В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.
После девяти игр в активе россиянок шесть побед, они располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. В заключительный день группового турнира в четверг сборная России сыграет против китаянок и шведок.
На предварительном этапе чемпионата мира выступают 12 команд, которые играют между собой в однокруговом турнире. Матчи групповой стадии пройдут
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