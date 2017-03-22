Российские керлингистки обыграли сборную Дании в матче чемпионата мира
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт. Российские керлингистки обыграли сборную Дании в матче группового этапа чемпионата мира в Пекине.
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Россиянки — Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Алина Ковалева и Кира Езех — победили со счетом 8:6. Эта победа стала пятой в восьми матчах.
В следующей встрече сборная России позже в среду сыграет с командой США.
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