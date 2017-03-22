Российские керлингистки обыграли сборную Дании в матче чемпионата мира

Россия будет претендовать на проведение большого количества международных турниров по керлингу, так как ощущается послабление к России после заявлений Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил агентству «Р-Спорт» депутат Государственной думы РФ и президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.