Свищев: Россия будет претендовать на множеств международных турниров по керлингу
Россия будет претендовать на проведение большого количества международных турниров по керлингу, так как ощущается послабление к России после заявлений Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил агентству «Р-Спорт» депутат Государственной думы РФ и президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
В докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена говорилось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с
«Сейчас мы чувствуем послабление после заявлений МОК и WADA. Надеемся, что сейчас самый момент провести переговоры с президентом Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс о проведении в России международных соревнований. Надеюсь на ее позитивное решение. Будем просить Кейт, чтобы разрешили проводить в России такие статусные соревнования, как чемпионаты мира и Европы. Предолимпийский турнир тоже очень важен для нас. Но по нему нам уже отказали», — сказал Свищев.
«Остаются чемпионаты мира по миксту,
По словам Свищева, «мировая
«У нас шикарный стадион в Сочи, один из лучших в мире. В Москве есть стадион. В Казани планируется, в Петербурге открывается. Площадки появляются, желание финансировать у регионов тоже есть, но турниров не прибавляется. Любой стадион требует соревновательного процесса. Мы очень хотим, чтобы наши стадионы, наши детские школы подкреплялись международными турнирами в России. Все соревнования, которые мы проводили ранее, были отмечены международной федерацией как одни из лучших в мире», — подытожил Свищев.
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