Свищев: Россия будет претендовать на множеств международных турниров по керлингу

В докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена говорилось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. В феврале в открытом письме генерального директора МОК Кристофа Де Кеппера было сказано, что WADA признало, что во многих случаях представленных доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину спортсменов.

«Сейчас мы чувствуем послабление после заявлений МОК и WADA. Надеемся, что сейчас самый момент провести переговоры с президентом Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс о проведении в России международных соревнований. Надеюсь на ее позитивное решение. Будем просить Кейт, чтобы разрешили проводить в России такие статусные соревнования, как чемпионаты мира и Европы. Предолимпийский турнир тоже очень важен для нас. Но по нему нам уже отказали», — сказал Свищев.

«Остаются чемпионаты мира по миксту, дабл-миксту, даже сеньоры очень интересуют нас. Юниорские чемпионаты мира нас интересуют, как мужские, так и женские. Хотя они уже расписаны до 2021 года. Но мы должны хотя бы заявиться и начать готовиться. Это же конкурсная процедура, нужно договориться и с городами. Работа предстоит огромная. Но готовиться к ней надо заранее», — добавил собеседник агентства.

По словам Свищева, «мировая керлинг-семья верит, что российский керлинг «чист». «И подтверждение тому — приезд ведущих команд мира на турнир в Дудинке, на Кубок 69-й параллели. При том что Дудинка — это не Сочи. Это далеко, холодно, сложно добираться. Это говорит о том, что имидж российского керлинга на мировой арене очень высок. Мы гордимся этим», — сказал глава ФКР.

«У нас шикарный стадион в Сочи, один из лучших в мире. В Москве есть стадион. В Казани планируется, в Петербурге открывается. Площадки появляются, желание финансировать у регионов тоже есть, но турниров не прибавляется. Любой стадион требует соревновательного процесса. Мы очень хотим, чтобы наши стадионы, наши детские школы подкреплялись международными турнирами в России. Все соревнования, которые мы проводили ранее, были отмечены международной федерацией как одни из лучших в мире», — подытожил Свищев.