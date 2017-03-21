Анна Сидорова: Сборная России рассчитывает попасть в полуфинал ЧМ-2017

На данный момент россиянки в групповом турнире делят третье место с Чехией, Швейцарией и США с четырьмя победами после трех матчей.

— Все решится после розыгрыша последнего камня, — цитирует официальный сайт турнира Сидорову. — Мы по-прежнему сохраняем шансы и рассчитываем попасть в полуфинал. Посмотрим, как все сложится.