Российские керлингистки победили команду Италии в матче чемпионата мира

В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

После семи игр в активе россиянок четыре победы.

22 марта россиянки встретятся с командами Дании и США, а в заключительный день группового турнира сборная России сыграет против китаянок и шведок.