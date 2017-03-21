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21 марта 2017, 12:18 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингистки победили команду Италии в матче чемпионата мира

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу крупно обыграла команду Италии со счетом 11:1 в седьмом матче чемпионата мира, который проходит в Китае.

В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

После семи игр в активе россиянок четыре победы.

22 марта россиянки встретятся с командами Дании и США, а в заключительный день группового турнира сборная России сыграет против китаянок и шведок.
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