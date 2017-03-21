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21 марта 2017, 8:10 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингистки победили команду Германии в матче чемпионата мира

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Германии со счетом 8:4 в шестом матче чемпионата мира, который проходит в Пекине.

После шести игр чемпионата мира который проходит в Пекине в активе россиянок три победы. Увеличить
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В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

После шести игр в активе россиянок три победы. Позже во вторник сборная России сыграет с командой Италии.

22 марта россиянки встретятся с командами Дании и США, а в заключительный день группового турнира (23 марта) сборная России сыграет против китаянок и шведок.
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