Российские керлингистки победили команду Германии в матче чемпионата мира
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Германии со счетом 8:4 в шестом матче чемпионата мира, который проходит в Пекине.
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В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.
После шести игр в активе россиянок три победы. Позже во вторник сборная России сыграет с командой Италии.
22 марта россиянки встретятся с командами Дании и США, а в заключительный день группового турнира (23 марта) сборная России сыграет против китаянок и шведок.
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