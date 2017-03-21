Российские керлингистки победили команду Германии в матче чемпионата мира

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В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

После шести игр в активе россиянок три победы. Позже во вторник сборная России сыграет с командой Италии.

22 марта россиянки встретятся с командами Дании и США, а в заключительный день группового турнира (23 марта) сборная России сыграет против китаянок и шведок.