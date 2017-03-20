Анна Сидорова: Допустили грубую ошибку в седьмом энде

Россиянки на данный момент провели пять матчей, из которых выиграли два.

— Сегодня мы провели два матча против сборных Чехии и Швейцарии, — цитирует официальный сайт ФКР Сидорову. — Что касается утренней игры, то вначале у нас было несколько ошибок, но мы достаточно быстро прочитали лед и взяли игру под свой контроль. В матче против сборной Швейцарии мы допустили достаточно грубую ошибку в седьмом энде, которая не позволила нам дальше вернуться в игру.

Впереди у нас еще 6 игр группового этапа. Мы должны быть максимально сосредоточенными, чтобы не дать сопернику получить преимущество в счете, а также не дать им возможность навязать свою игру.