Тренер: Сборной Новосибирской области по керлингу повезло с соперниками на Спартакиаде
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сборной Новосибирской области по керлингу повезло с соперниками на восьмой зимней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение
пресс-службе соревнований высказал главный тренер сборной Артем Шмаков.
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Женская сборная Новосибирской области завоевала серебро на турнире, проиграв в финале команде Челябинской области.
«Нам повезло немного с соперниками, мы попали на тех, кого знали, потому что они соседи наши — иркутяне, мы с ними не раз уже встречались, поэтому я, как тренер, знал, как с ними играть. Мы хотели попасть в призы, но понимали, что может
Шмаков рассказал о развитии керлинга в своем регионе. «Керлинг в Новосибирске развивается очень стремительно, каток построили совсем недавно — два года с натяжкой, это третий или четвертый профессиональный каток в России. Наш бюджет еще ограничен, но мы на основные соревнования, на которые хотели съездить, попали. Надеемся, что в следующем году нам бюджет увеличат, и мы поедем на еще больше количество турниров», — добавил Шмаков.
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