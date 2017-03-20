Тренер: Сборной Новосибирской области по керлингу повезло с соперниками на Спартакиаде

Женская сборная Новосибирской области завоевала серебро на турнире, проиграв в финале команде Челябинской области.

«Нам повезло немного с соперниками, мы попали на тех, кого знали, потому что они соседи наши — иркутяне, мы с ними не раз уже встречались, поэтому я, как тренер, знал, как с ними играть. Мы хотели попасть в призы, но понимали, что может чего-то не хватить, потому что подготовки очень мало. Спортсмены у нас совсем новенькие, тренируются буквально год-полтора, но они собрались и показали, что могут», — сказал тренер.

Шмаков рассказал о развитии керлинга в своем регионе. «Керлинг в Новосибирске развивается очень стремительно, каток построили совсем недавно — два года с натяжкой, это третий или четвертый профессиональный каток в России. Наш бюджет еще ограничен, но мы на основные соревнования, на которые хотели съездить, попали. Надеемся, что в следующем году нам бюджет увеличат, и мы поедем на еще больше количество турниров», — добавил Шмаков.