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20 марта 2017, 17:46 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Тренер: Сборной Новосибирской области по керлингу повезло с соперниками на Спартакиаде

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сборной Новосибирской области по керлингу повезло с соперниками на восьмой зимней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал главный тренер сборной Артем Шмаков.

Женская сборная Новосибирской области завоевала серебро на турнире проиграв в финале команде Челябинской области. Увеличить
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Женская сборная Новосибирской области завоевала серебро на турнире, проиграв в финале команде Челябинской области.

«Нам повезло немного с соперниками, мы попали на тех, кого знали, потому что они соседи наши — иркутяне, мы с ними не раз уже встречались, поэтому я, как тренер, знал, как с ними играть. Мы хотели попасть в призы, но понимали, что может чего-то не хватить, потому что подготовки очень мало. Спортсмены у нас совсем новенькие, тренируются буквально год-полтора, но они собрались и показали, что могут», — сказал тренер.

Шмаков рассказал о развитии керлинга в своем регионе. «Керлинг в Новосибирске развивается очень стремительно, каток построили совсем недавно — два года с натяжкой, это третий или четвертый профессиональный каток в России. Наш бюджет еще ограничен, но мы на основные соревнования, на которые хотели съездить, попали. Надеемся, что в следующем году нам бюджет увеличат, и мы поедем на еще больше количество турниров», — добавил Шмаков.
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