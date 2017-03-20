Мужская сборная Московской области выиграла Спартакиаду по керлингу

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В финале подмосковные спортсмены обыграли сборную Санкт- Петербурга со счетом 5:3. В матче за третье место сборная Москвы победила команду Иркутской области со счетом 6:3.

Скип сборной Московской области Кирилл Суворов поделился впечатлениями от соревнований. «Турнир складывался сам по себе сложно. Из группы вышли довольно- таки спокойно, в последней игре пришлось помучаться с Краснодарским краем, но мы у них выиграли», — сказал Суворов.

Состязания по керлингу проходили в Сочи. К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши и девушки 13−18 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.