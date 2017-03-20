Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/curling/29137378/
20 марта 2017, 12:55 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Мужская сборная Московской области выиграла Спартакиаду по керлингу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Мужская сборная Московской области по керлингу стала победителем восьмой зимней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале подмосковные спортсмены обыграли сборную Санкт- Петербурга со счетом 5:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале подмосковные спортсмены обыграли сборную Санкт- Петербурга со счетом 5:3. В матче за третье место сборная Москвы победила команду Иркутской области со счетом 6:3.

Скип сборной Московской области Кирилл Суворов поделился впечатлениями от соревнований. «Турнир складывался сам по себе сложно. Из группы вышли довольно- таки спокойно, в последней игре пришлось помучаться с Краснодарским краем, но мы у них выиграли», — сказал Суворов.

Состязания по керлингу проходили в Сочи. К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши и девушки 13−18 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Керлинга

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Татьяна Чиркина назначена и. о. генерального директора РУСАДА

Семин: защитник "Локомотива" Чорлука поехал в сборную Хорватии, несмотря на травму

Новый тренер ХК "Куньлунь" Кинэн приступит к тренировкам 22 марта