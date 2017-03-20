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20 марта 2017, 12:55 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Женская сборная Челябинской области выиграла Спартакиаду по керлингу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Женская сборная Челябинской области по керлингу стала победителем восьмой зимней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале челябинские керлингистки обыграли сборную Новосибирской области со счетом 8:3. Увеличить
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В финале челябинские керлингистки обыграли сборную Новосибирской области со счетом 8:3. В матче за третье место сборная Москвы победила команду Калининградской области со счетом 8:3.

Скип сборной Челябинской области Ксения Передерий поделилась впечатлениями от соревнований. «Сначала мы были с Московской областью в одной группе, но проиграли им, расстроились, думали, что уже не выйдем дальше, вышли по постановке с третьего места и опять на Московскую область: в четвертьфинале у них выиграли просто на последнем камне. Были очень рады и думали, что все: вышли в полуфинал — это уже предел мечтаний, потому что Челябинская область редко куда-то выходит. Мы были рады, что с Новосибирском попали в финал — это не очень сложная команда, а мы старались», — сказала Передерий.

Состязания по керлингу проходили в Сочи. К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши и девушки 13−18 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
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