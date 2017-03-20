Российские керлингистки победили команду Чехии в матче чемпионата мира

В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

После четырех игр в активе россиянок две победы. Позже в понедельник россиянки сыграют с командой Швейцарии.