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20 марта 2017, 8:33 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингистки победили команду Чехии в матче чемпионата мира

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Чехии со счетом 9:7 в четвертом матче чемпионата мира, который проходит в Пекине.

В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

После четырех игр в активе россиянок две победы. Позже в понедельник россиянки сыграют с командой Швейцарии.
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