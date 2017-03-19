Женская сборная России по керлингу проиграла команде Шотландии на ЧМ в Пекине

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 10:7 в пользу шотландок. В составе россиянок играли Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева.

В следующем матче в понедельник сборная России, потерпевшая два поражения на турнире при одной победе, сыграет с командой Чехии.