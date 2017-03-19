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19 марта 2017, 17:37 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Женская сборная России по керлингу проиграла команде Шотландии на ЧМ в Пекине

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Керлингистки сборной России потерпели поражение от команды Шотландии в матче кругового турнира на чемпионате мира в Пекине.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 10:7 в пользу шотландок. В составе россиянок играли Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева.

В следующем матче в понедельник сборная России, потерпевшая два поражения на турнире при одной победе, сыграет с командой Чехии.
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