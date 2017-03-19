Россиянки в экстра-энде уступили Канаде на чемпионате мира по кёрлингу в Пекине
Женская сборная России по кёрлингу в своём втором матче на чемпионате мира в Пекине в
экстра-энде уступили команде Канады со счётом 9:10.
Накануне россиянки оказались сильнее кореянок, а во второй половине дня в воскресенье, 19 марта, сыграют со сборной Шотландии.
За сборную России в этих соревнованиях выступают Анна Сидорова, Кира Езех, Александра Раева, Маргарита Фомина и Алина Ковалёва.
Кёрлинг. Женщины. Чемпионат мира. Пекин, Китай
3-й тур
Канада — Россия — 10:9 ОТ (3:0, 0:2, 2:0, 0:2, 2:0, 0:3, 0:0, 2:0, 0:0, 0:2, 1:0).
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