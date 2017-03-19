Россиянки в экстра-энде уступили Канаде на чемпионате мира по кёрлингу в Пекине

Накануне россиянки оказались сильнее кореянок, а во второй половине дня в воскресенье, 19 марта, сыграют со сборной Шотландии.



За сборную России в этих соревнованиях выступают Анна Сидорова, Кира Езех, Александра Раева, Маргарита Фомина и Алина Ковалёва.



Кёрлинг. Женщины. Чемпионат мира. Пекин, Китай

3-й тур



Канада — Россия — 10:9 ОТ (3:0, 0:2, 2:0, 0:2, 2:0, 0:3, 0:0, 2:0, 0:0, 0:2, 1:0).