Российские керлингистки обыграли команду Южной Кореи в стартовом матче чемпионата мира
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Южной Кореи со счетом 9:6 в стартовом матче чемпионата мира, который проходит в Пекине.
В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.
В воскресенье россиянки сыграют с командами Канады и Шотландии.
На предварительном этапе чемпионата мира выступают 12 команд, которые играют между собой в однокруговом турнире. Матчи групповой стадии пройдут
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter