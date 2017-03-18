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18 марта 2017, 17:30 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингистки обыграли команду Южной Кореи в стартовом матче чемпионата мира

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Южной Кореи со счетом 9:6 в стартовом матче чемпионата мира, который проходит в Пекине.

В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

В воскресенье россиянки сыграют с командами Канады и Шотландии.

На предварительном этапе чемпионата мира выступают 12 команд, которые играют между собой в однокруговом турнире. Матчи групповой стадии пройдут 18—23 марта, по ее итогам четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, где между собой сыграют первая и вторая сборные, а также третья и четвертые. Сильнейшие команды по итогам предварительной стадии разыграют путевку в финал, проигравший в этой встрече оспорит второе место в финале с победителем другого матча плей-офф. Матч за третье место и финал запланированы на 26 марта.
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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по керлингу среди женских команд стартует в субботу в Пекине. Соревнования носят статус отборочных на Олимпийские игры, российская команда выступит на турнире в ранге чемпионок Европы, хотя и будет представлена другим составом.
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