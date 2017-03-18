Первые участники олимпийского турнира по керлингу определятся в Пекине

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В ноябре в Шотландии чемпионат Европы выиграла команда во главе со скипом Викторией Моисеевой, на мировое первенство в китайскую столицу отправятся более опытные спортсменки, которых возглавит скип Анна Сидорова. В состав российской сборной также вошли Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева — запасная.

По словам члена исполкома Федерации керлинга России Ольги Андриановой, которая долгие годы возглавляла женскую сборную страны, на выступлении девушек может сказаться отсутствие соревновательной практики. Команда не сумела отобраться на чемпионат Европы, пропустив и международные старты перед началом мирового первенства. С другой стороны, команда Сидоровой отдохнула и избавилась, считает Андрианова, от «пресыщения успехами».

Для сильнейших команд мира чемпионат мира станет возможностью завоевать одну из семи путевок на Олимпийские игры в Пхенчхане. Лицензии разыгрываются по сумме рейтинговых очков на мировом первенстве 2016 и 2017 годов. Год назад на чемпионате мира в Канаде сборная России стала третьей, и для путевки в Пхенчхан будет достаточно пробиться в плей-офф.

Хотя конкуренция будет очень сильной, учитывая, что в борьбе за олимпийскими лицензиями все соперники представят в Пекине сильнейшие составы. Традиционные фавориты — сборные Швейцарии, Канады и Шотландии, а также хозяева из Китая.

Традиционная система чемпионата по керлингу

На предварительном этапе чемпионата мира выступят 12 команд, которые сыграют между собой в однокруговом турнире. В числе участников — сборные Китая, Канады, США, России, Швеции, Шотландии, Чехии, Дании, Швейцарии, Германии, Италии и Южной Кореи. Матчи групповой стадии пройдут 18—23 марта , по ее итогам четыре лучшие команды выйдут в плей- офф, где между собой сыграют первая и вторая сборные, а также третья и четвертые. Сильнейшие команды по итогам предварительной стадии разыграют путевку в финал, проигравший в этой встрече оспорит второе место в финале с победителем другого матча плей-офф.

Матч за третье место и финал запланированы на 26 марта. Чемпионат пройдет на универсальной арене «Кэпитал Стэдиум» китайской столицы, где в 2008 году состоялись олимпийские соревнования по волейболу.

Чемпионаты мира по керлингу среди женских команд проводятся с 1979 года. Хотя самой титулованной командой является канадская (15 побед на мировых первенствах), три последних турнира выиграла сборная Швейцарии. Российская сборная трижды подряд завоевывала бронзовые медали — в 2014, 2015 и 2016 гг.